Presión de fanáticos de Johnny Depp haría que vuelva a interpretar a Jack Sparrow

El panorama en la carrera artística de Johnny Depp parece que tomará un rumbo más positivo de lo que creía el actor, quien vivió un 2020 de demandas, acusaciones y de cómo salía de 'Animales Fantásticos 3', Netflix sacaba de su catálogo sus películas y Disney lo apartaba de todo el contenido de 'Piratas del Caribe'.

El escándalo entre el actor y su exesposa Amber Heard ha marcado la trayectoria de Depp, quien tras perder ante un juez el caso con el diario británico 'The Sun' —que lo catalogó como maltratador de esposas'—, parece que ve una luz de esperanza gracias al apoyo de sus fans.

Los fanáticos de Johnny Depp crearon una campaña digital llamada 'Justice for Johnny Depp', y a través del sitio change.org, que sirve para recaudar firmas o peticions, han sensibilizado a The Walt Disney Company según un reporte de la web en español de 'Rotten Tomatoes'.

Una de las peticiones en el sitio, llamada 'We want Johnny Depp back as Captain Jack Sparrow' (Queremos a Johnny Depp de vuelta como el Capitán Jack Sparrow) ha logrado más de 450 mil firmas y sigue recolectando. Según especialistas y el medio crítico 'The Express', es una cantidad demasiado grande para los estándares de Hollywood y, por lo tanto, hacen presión a Disney.

Amber Heard pidió ayuda a Disney

La actriz de 34 años, ex esposa de Depp, se está preparando para el próximo juicio en mayo, en el que es la acusada por difamación tras publicar un artículo sobre violencia de género en 'The Washington Post' en 2018. Su nueva maniobra para terminar de vencer legalmente a su ex, luego de sus constantes denuncias por maltrato, violencia doméstica y otros señalamientos.

En un informe de 'Deadline', se conoció que Amber Heard, a través de sus abogados, está buscando que Walt Disney Studios declare en contra de Johnny Depp. La intención de la actriz es que un portavoz cuente ante un juez detalles sobre la conducta del actor, específicamente durante las grabaciones de 'Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar'.