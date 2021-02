Kany García sorprende a fanáticos al anunciar concierto acústico virtual

La cantautora boricua Kany García, sorprendió a sus fanáticos al anunciar un concierto acústico junto a sus músicos desde su casa que será este próximo 13 de Febrero a las 9:00 pm (hora de Puerto Rico).

Kany Garcia llevará su música y sus canciones de la forma más pura y sencilla a sus fanáticos desde su casa. Los boletos se pueden conseguir a partir de hoy en el siguiente enlace: https://livepassplay.com/events/kany-concierto-acustico.

“Para mí es un verdadero lujo poder sentarme en casa con mis músicos y desempolvar mis canciones tal y como nacieron, a guitarra y a piano. Nunca he abierto la intimidad de mi hogar para un concierto y hacerlo en un fin de semana donde exaltamos el amor, me pareció idóneo. Muchas veces la gente me ha pedido alguna gira acústica o disco acústico y es que creo que mi música tiene un ADN perfecto para este tipo de formatos. Reencontrarme con alguno de mis músicos y poder agarrar un puñado de canciones que tienen el cuerpo perfecto para ser vestidas de esta manera va ser sumamente especial. Les espero este próximo sábado 13 de febrero” dijo la cantautora.

Kany Garcia recientemente recibió 3 nominaciones a Premio Lo Nuestro por su álbum : Mesa para Dos y también ha sido nominada al Grammy como : Mejor Álbum Latino Pop / Urbano . Mesa para dos fue escogido entre los 50 mejores álbumes del 2020 por la Revista Billboard y recibió un Latin Grammy como “Mejor Álbum Cantautor “

“Mesa para Dos” cuenta con más de 159 millones de reproducciones en el mundo. Cuenta con 10 canciones completamente compuestas por Kany , mas tres co–autoría con sus compañeros de dueto. Su último sencillo Búscame con Carlos Vives ha sobrepasado los 5 millones de visitas en You Tube y se encuentra en la posición # 12 del Latin Tropical Airplay de la prestigiosa revista Billboard.