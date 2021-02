"Yo sí dejo que me toque, pero que me cante dos canciones", dijo Niurka Marcos

Yo dejaría que me tocara la bubi, pero además viniendo de él, con las canciones que canta, con lo bello que canta, yo sí dejo que me la toque pero que me cante dos o tres canciones”, así opinó Niurka Marco, en una entrevista, con respecto a las acusaciones que le están haciendo a Vicente Fernández por acoso.

Niurka Marco estuvo conversando sobre la difícil situación que está atravesando el cantante de ranchera Vicente Fernández, a quien se le acusa de aprovecharse de sus fanáticas, al momento de pedirle fotografías, para tocarle los senos.

Niurka Marcos y sus escándalos

"Es un viejito rabo verde, qué ternura"

Durante una entrevista con el programa Sal y Pimienta, de la planta televisiva internacional Univisión, la controversial e irreverente actriz emitió su opinión con respecto al caso del 'Charro de Huentitán', con su singular humor y espontaneidad. Aseguró que ella sería feliz si él le tocara una bubi, solo por el hecho de ser quien es y por su impecable voz y hermosas canciones.

"Es un viejito rabo verde, qué ternura", expresó la vedette mexicana, quien además dijo qué, “A la que tocó y le molestó, con que le llame la atención en el momento hubiera sido suficiente. ‘Señor, no me toque la bubi porque me ofende’ y con eso no pasa nada, pero como es una figura pública”, aseveró Niurka.

La expareja del productor Juan Osorio, además comentó que la chica que acusa a Vicente Fernández por tocarle el seno tardó mucho para denunciar el hecho. Que debió hacer público el asunto de inmediato y no esperar tres años para hablar.