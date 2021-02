J Balvin estalla contra seguidora por comentario sobre su bigote

J Balvin fue víctima de un desagradable comentario por parte de una de sus seguidoras, quien le hizo una observación por el aspecto desarreglado de su barba, a lo que el artista no tardó en dar respuesta, haciéndole saber que mientras a él le guste todo está bien.

José Álvaro Osorio Balvín, nacido en Medellín, Colombia, quien es apodado en el mundo de la música como J Balvin, al parecer, no recibe muy bien los comentarios que tienen que ver con su apariencia física, y aunque no le respondió de mala manera o groseramente a la chica en cuestión, sí le dejó saber que es su decisión verse así.

A través de su cuenta en la red social de Instagram, en la que se puede encontrar como: @jbalvin y donde está a punto de llegar a los 46 millones de seguidores, el artista colgó un video rapeando, causando miles de reacciones al momento.

Instagram

"Eres tan bello José, no se como nadie te acicala los bigotes"

Todos sus fans y usuarios de la red social, se mostraron entusiasmados por el contenido subido por el artista inesperadamente. Sin embargo, entre los más de tres mil comentarios que le han dejado en el post, hubo uno en particular que captó la atención del colombiano.

Resulta que a una chica no le agrada como luce la barba, y en especial, el bigote del cantante, por ello le escribió un corto mensaje diciéndole, "Eres tan bello José, no se como nadie te acicala los bigotes, para que se te vean ordenaditos", de inmediato J Blavin respondió al mensaje de su seguidora en Instagram. "Es que me gusta Mamita, qué podemos hacer".

Así como el mensaje llamó la atención del colombiano, también logró la de cientos de los miles de seguidores de Balvin. La chica obtuvo más respuestas de parte de los fans de J Balvin, por supuesto apoyando al cantante y a su aspecto físico.