Kristen Stewart impacta con su gran parecido a Diana de Gales

Una vez más Kristen Stewart sorprende a su fanaticada. En esta oportunidad lo hace por todo lo alto al interpretar a Diana de Gales en la película Spencer que verá la luz en el segundo semestre de 2021 y con la que promete impactar aún más con su interpretación. Y es que desde que la productora de esta historia mostró la primera imagen de cómo luce la actriz en este rol, el público quedó atónito con el gran parecido que guarda esta estrella con la emblemática mujer que falleció en 1997.

A través de las redes sociales se generó un intenso debate sobre la similitud que guarda la también protagonista de Crepúsculo con este personaje de la realeza británica. La icónica fotografía en la que Diana posa con un sombrero negor con rejillas transparentes habla por sí sola. Ambas se muestran idénticas y poseen una personalidad atrayente, misteriosa y glamorosa.

View this post on Instagram

Las reacciones han sido diversas incluso hasta el mismo Pablo Larraín, director de esta producción confesó que Kristen reúne las características exactas de esta mujer tan querida y aún recordada y hasta amada por sus seguidores. "Kristen puede ser muchas cosas. Puede ser misteriosa y muy frágil y, en última instancia, también muy fuerte, que es lo que necesitamos. La combinación de esos elementos me hizo pensar en ella. Creo que va a hacer algo sorprendente e intrigante al mismo tiempo", dijo al portal Deadline.

La foto de #KristenStewart como la princesa Diana me voló la cabeza 🤯😍🤯

Los fans también hicieron lo suyo y no podían pasar por alto esta noticia que los tiene emocionados, pues esta actriz es un referente para las generaciones que se enamoraron de Crepúsculo y todo el drama que derrochó con su estreno. Además halagaron la belleza y similitud de esta actriz con Lady Di.

Podemos hablar de lo increíble que se ve #KristenStewart como Diana 🖤✨

Weeey la amo.

— The human form of the 💯 emoji (@_Bookaholic) January 27, 2021