¿'Larry' es real? Louis Tomlinson y Harry Styles dan pistas de su supuesto romance

Louis Tomlinson y Harry Styles han causado revuelo en redes sociales, pues cientos de fanáticos de los cantantes han destacado que Tomlinson ha dado pistas del romance que mantiene con Styles.

Con el hashtag Larry, que es la unión de los nombres de Louis Tomlinson y Harry Styles, cientos de usuarios de Twitter han manifestado su emoción ante la publicación de diversas ilustraciones en las canciones de Tomlinson en la plataforma de música Spotify.

De acuerdo con seguidores de los cantantes, dichas imágenes corresponden a los tatuajes que Harry Styles tiene en su cuerpo, lo cual ha desatado una serie de comentarios y especulaciones sobre la supuesta relación amorosa que mantienen Louis y Harry Styles.

Yo intentando no relacionar todo con Larry: Also Louis en #1YearOfWalls :

PROUD OF LOUIS #LouisTomlinson pic.twitter.com/UafMOhFuuS — Iris 💜🖕🏻 (@Iris_diiaazz) January 31, 2021

louis hoy se levantó más larrie que nunca NSNNSNS y yO TAMBIÉN AAAAA A UN AÑO DEL ÁLBUM MÁS HERMOSO DE LA VIDA Y A POCAS HORAS DE QUE HARRY CUMPLA 27 ME MATO en fin LARRY ES REAL💚💙#1YearOfWalls PROUD OF LOUIS pic.twitter.com/MqJh4znyF9 — 🐰×͜×(No)Bebegom con bigote🍼🌸MX AU💕 (@destroyerwalls) January 31, 2021

En Spotify se puede ver que Louis Tomlinson usó dichas ilustraciones para canciones como Defenceless, Fearless, Too Young, las cuales forman parte de su último álbum de estudio publicado a principios de 2020 llamado Walls.

Cabe destacar que desde hace varios años los fanáticos de la ex agrupación One direction han señalado que lo dos cantantes no sólo mantienen una relación sino que hasta están casados, lo cual no han hecho público. De acuerdo con un video del youtuber Lauti Vera, los dos cantantes dieron pistas de que se unieron en matrimonio en 2013.

Yo contándole a

mi mamá que Louis mi mamá

prácticamente

confirmo Larry pic.twitter.com/xJXbY8w47O — ✨mar✨ (@mnllhz) January 31, 2021

-louisss, me felicitarás publicamente este año??

-si Harry ya te dije La parte Larry del FBI mas los espias de whatsapp: pic.twitter.com/d2w0DdeuI4 — ×͜×𝕂𝕒𝕣𝕒🍂🌸 2/3 de las ♡ fanfic/aus 🙂 (@karaloveslouis_) January 31, 2021

LOUIS SOL DE MI VIDA GRACIAS TE AMO CADA DÍA MAS

PROUD OF LOUIS #1YearOfWalls #LouisTomlinson #ProudOfLouis pic.twitter.com/5yblTNELRG — 𝐌𝐚𝐧𝐠𝐮𝐢𝐭𝐨 || #1YearOfWalls (@manguito5274) January 31, 2021

¿Harry Styles tiene romance con Olivia Wilde?

A principios de este 2021, Harry Styles fue captado de la mano de la actriz Olivia Wilde durante la boda de uno de sus amigos en común y, se dice, que el cantante y la actriz llevan varias semanas saliendo.

Olivia Wilde tiene 36 años y Harry Styles 26 / Getty Images

Harry Styles y Olivia Wilde asistieron a la boda del agente del cantante, que se llevó a cabo en el rancho San Yisdro, en Montecito, California, así lo dio a conocer la revista People, quien también tuvo contacto con una fuente cercana a la pareja, que confirmó que Styles y Wilde sí mantienen una relación amorosa.

Harry Styles may have predicted Olivia Wilde romance in One Direction song https://t.co/6iFlkNdmvI pic.twitter.com/QWj9LHq2XT — Page Six (@PageSix) January 4, 2021

"Eran cariñosos con sus amigos, se tomaban de la mano y parecían muy felices. Han salido durante algunas semanas", informó dicha fuente a la revista People.

Asimismo se dieron a conocer una serie de fotografías en las que se ve a Olivia Wilde con un vestido florar largo mientras tomaba de la mano a Harry Styles, quien para esta ocasión lució un traje negro ajustado combinado con una camisa blanca abotonada. Eso sí, los dos actores usaron cubrebocas debido a la pandemia de Covid-19.

Harry Styles y Olivia Wilde pasaron tiempo juntos durante la filmación de la cinta Don’t Worry Darling en Los Ángeles. El filme está ambientado en la década de 1950 está protagonizada por Florence Pugh como una ama de casa que descubre una verdad inquietante en una comunidad en California y Styles personifica al esposo de Florence. Por lo que se dice que en ese momento comenzó su historia de amor.

Te podría interesar:

https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/01/31/presentaran-resolucion-salud-educacion-expliquen-planes-manejo-del-covid-19.html?fbclid=IwAR3Dfj9y08uTBHBGzv7QD_6GV9hP1ebC1YNoyCTY01OXhV50yTP5hM98gWw