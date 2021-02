Comentarios racistas no faltaron ante la presentación de Bad Bunny en el Royal Rumble de WWE

Aunque Bad Bunny siente que hoy cumplió su sueño al cantar en el Royal Rumble de la WWE, muchos fanaticados de la lucha no les gustó, y lo dejaron saber en las redes sociales.

Ha muchos de los fanáticos estadounidenses no les gustó que Bad Bunny cantara en español durante su presentación lo que otros comentaristas en las redes denotaron como un sentimiento racista.

Una persona comentó en inglés "literal lo peor que he visto en WWE" a lo que le contestaron "si estás molesto porque no puedes hablar o entender español solo di eso".

if you mad that you can’t speak or understand spanish just say that

