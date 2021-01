'You' de Netflix: un nuevo personaje con pasado oscuro y comportamiento controlador se une a la temporada 3

Una de las series originales más exitosas de Netflix ha sido 'You', la ficción dramática de suspenso psicológico que llega a su tercera temporada este 2021. Con el irreverente Joe Goldberg (Penn Badgley) como protagonista, la producción tendrá un nuevo y misterioso personaje.

La adaptación de las novelas de Caroline Kepnes y dirigida por Sera Gamble trae nuevas obsesiones en su temporada 3. Además de seguir el nuevo enamoramiento de Joe, 'You' trae a Ryan, quien será interpretado por Scott Michael Foster.

Un reporte de 'TVLine' informa que el actor de 'Crazy Ex-Girlfriend' le dará vida a un reporte de noticias "con un pasado oscuro". "Un padre soltero muy querido que ha superado una historia de adicción. Ryan tiene secretos, incluyendo un comportamiento controlador y calculador que reserva para sus seres más queridos y cualquiera que se interponga en su camino", añade el informe sobre el nuevo personaje de la serie de Netflix.

.@ScottMFoster Joins #YOUNetflix Season 3 — What Are His Character's Dark Secrets? https://t.co/DbIc9wJezC

— TVLine.com (@TVLine) January 25, 2021