JLo cuenta detalles de cómo fue su matrimonio y separación con Marc Anthony

JLo se sinceró y reveló detalles de cómo vivió el duro proceso de separación con Marc Anthony, quien fue su pareja hasta el año 2014. Sin dudas, la noticia entristeció a miles porque eran de las parejas más queridas por el público.

JLo quien hoy mantiene una hermosa relación sentimental con el exbeisbolista de los Yankees de New York, Álex Rodríguez, contó cómo atravesó ese difícil momento cuando quería sentirse como una mujer valiente pero se dio cuenta de que realmente no lo era.

En una charla con el entrenador de propósitos Jay Shetty para una grabación de 'Coach Conversations', JLo dejó saber que era una mujer con muchos miedos e inseguridades y que su falta de amor propio no le permitió disfrutar plenamente.

Recuerdo cuando estaba pasando por la terapia al principio, ya sabes, tenía poco más de 30 años y se hablaba mucho sobre amarte a ti misma y yo estaba como, 'Me amo a mí misma."", comentó López.

Además, JLo dijo que aprender a tenerse amor no fue un camino fácil, incluso, hoy no lo es, pero que continua intentándolo.

Pero obviamente estaba haciendo todas estas cosas en mis relaciones personales que no parecía que me estuviera amando a mí misma, pero ni siquiera entendía el concepto. Me tomó tiempo y es un viaje y todavía es un viaje para mí".