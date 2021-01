Jean Claude Van Damme es un eterno apasionado de las artes marciales. A ellas ha entregado su vida personal y profesional hasta el punto de ser referencia en este campo y sobre todo en las innumerables producciones en las que sorprendía con sus habilidades, velocidad y entrega. Es por ello que, recientemente emocionó a sus fans al publicar un video en el que hace una comparación entre Cobra Kai, Karate Kid y Bloodsport, película que protagonizó en 1988.

Jean Claude Van Damme hace análisis de Cobra Kai y se confiesa fan de esta historia

Esta publicación en la que además se confesó como fan de Cobra Kai, Van Damme aseguró que la influencia de Karate Kid y Bloodsport están muy presentes en el tercer episodio de la segunda temporada, pues a su criterio muestran la esencia de la filosofía y belleza que hay en las artes marciales. Incluso agradeció a sus protagonistas William Zabka y Ralph Macchio por revivir esta trama que tiene tanto significado para él y para quienes aman esta disciplina. Incluso, asomó la posibilidad de estar en la cuarta entrega de esta producción.

"Una de mis series favoritas sin duda es Cobra Kai. Incluso recuerdo cómo me alegré cuando vi imágenes de Bloodsport en el tercer episodio de la segunda temporada. Bloodsport y la serie de películas de The Karate Kid ayudaron mucho con la introducción de la belleza y la filosofía de las artes marciales a la audiencia, y, ahora gracias a @ralph_macchio @william_zabka @martinkove y la maravillosa nueva generación de jóvenes actores y actrices que estoy orgulloso de cómo están continuando esta gran franquicia. También debo mencionar lo orgulloso que estoy recordando a Pat Morita por coprotagonizar junto a mí la película Inferno. Buena suerte con la cuarta temporada”. ¿Por qué no una aparición estelar?".

Ese fue el mensaje que despertó el interés en sus seguidores quienes aplaudieron desde ya que Van Damme forme parte de esta historia que bien retrata un universo deportivo que bien conoce y que sane representar frente y detrás de cámaras.

