Alba Reyes resulta víctima de robo en playa de Isabela

La abogada y Miss Puerto Rico Universe 2004, Alba Reyes Santos, relató a través de sus redes sociales que fue víctima de robo en una playa de Isabela.

En un estado en Facebook, Reyes Santos contó que fue a visitar una playa del dicho municipio para mostrarle parte de la isla a una amiga que estaba de visita en la isla y dejó una caja con ropa en su auto.

Esta sostuvo, además, que pensó llevarse la caja consigo, pero como solo serían unos minutos caminando por la costa, decidió dejarla.

"Fui a la playa caminé y literalmente viré. De regreso escuchaba la alarma del carro. Sip, adivinaron se robaron la caja. Y más que coraje, me da vergüenza! De que esa sea una de las experiencias que alguien que nos visita tenga que ver. Que en 5-10 minutos de estacionarnos alguien nos haya robado", manifestó en el escrito.

"Me frustra porque más que el dinero también es el trabajo, porque yo al igual que muchos me quede sin trabajo durante la pandemia, abrí mi tienda sin tener nada, y la trabajo con mucho sacrificio tratando de levantar un negocio posiblemente en el peor momento. Los que me conocen saben lo difícil que ha sido. Pero aún así nunca me pasaría por la mente robarle algo o hacerle daño alguien mas para yo resolver. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar el 'yoismo. Al que me robó la ropa, espero que al menos le saque buen provecho y que la vida no le pase factura muy cara", añadió.

Vine a Isabela solo por par de horas porque quería darle una pequeña muestra de la costa norte/oeste de Puerto Rico a… Publicado por Alba Reyes en Jueves, 28 de enero de 2021

