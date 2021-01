A la venta casa de Walter Mercado en San Juan

La casa del conocido astrólogo puertorriqueño Walter Mercado, fallecido el 2 de noviembre de 2019, fue puesta a la venta, según el periodista David Begnaud.

La residencia, ubicada en el pueblo de San Juan, está siendo vendida por la cantidad de 395 mil dólares.

La misma tiene 6 dormitorios y 5 baños.

La casa fue una de las partes principales donde se grabó el documental del ponceño, el cual puede ser visto en Netflix.

It appears that the Puerto Rico home of the late famed/beloved astrologer Walter Mercado is for sale.

Asking price: 395,000

It’s located in San Juan.

It’s listed as having 6 bedrooms, & 5 bathrooms. https://t.co/tTVNtNobh1 pic.twitter.com/fMefAuxYAM

— David Begnaud (@DavidBegnaud) January 27, 2021