Vicente Fernández llora en plena entrevista por acusaciones de acoso sexual

Vicente Fernández, en plena entrevista, llora a causa de las acusaciones de acoso sexual. El cantante de música ranchera se defendió de las denuncias por, supuestamente, tocarle los senos a varias de sus fanáticas.

Vicente Fernández decidió dar una entrevista a Mara Patricia Castañeda, periodista de farándula, para su canal de Youtube. El famoso artista mexicano habló sobre los polémicos rumores de abuso y pidió perdón a todas las seguidoras que lo acusan de abuso.

"Si algo tengo es respetar al público"

En la entrevista se tocó el triste caso que empaña la carrera del cantante. Y es que recientemente se publicaron varios videos del artista tocando los senos de sus seguidoras cuando estas se acercaban a pedirle una fotografía.

De todos modos me vuelvo a disculpar contigo, hija. Y cuando quieras, esta es tu casa”, dijo el cantante.

El charro respondió ante la acusación de una de las fanáticas que dio testimonio acerca de lo sucedido. Vicente aprovechó la pantalla para ofrecer una disculpa a la chica, y hasta a la periodista, quien por varios años fue su nuera.

Él Charro de Huentitán' contó que se siente lastimado por cómo los medios tomaron el asunto. Además, reveló que le causa intriga ver cómo intentan dañar su imagen con una fotografía que fue hecha hace tres años. Y que apenas ahora salga a luz.

Yo vi la foto y, efectivamente, sí. Yo puse mi mano, primero en el estómago y dije ‘en el estómago se va a sentir ofendida’ y subí mi mano y toman la foto. Pero nunca hice yo ‘así', si algo tengo es respetar al público. Pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice un… reconozco que hice mal, no sé si fue bromeando, fue una broma… no sé”, dijo el artista.

No recuerdo, eran muchísimas gentes (con las que me tomé fotos), yo sí le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con la intención. Si lo hubiera hecho con la intención no lo hago allí … la hubiera llevado a las caballerizas. Yo ni me acuerdo cómo pasó”, expresó Vicente.

El cantante concluyó la entrevista, que concedió desde su rancho, ubicado en Guadalajara, diciendo que: