Molusco sobre acusaciones contra Sixto George: "De esto ser cierto tiene que cumplir, no hay de otra"

El animador y locutor Jorge Pabón, "El Molusco" se expresó en cuanto a la situación de quien en el pasado trabajó como productor de su programa, Sixto Díaz Colón "Sixto George", quien fue arrestado en el día de hoy por las autoridades federales y acusado por extorsión a funcionario de Fortaleza durante la administración de Ricardo Rosselló.

Pabón expresó que se le hace complicado creer lo que está ocurriendo con Sixto George ya que les une una amistad de muchos años, sin embargo destacó que de probarse las acusaciones que enfrenta en el pliego acusatorio federal "tiene que cumplir".

"Yo no les voy a negar, yo soy un tipo completamente honesto, no les voy a negar que cuando veo la foto (de Sixto George) ahora mismo en pantalla, me es complicado creerlo todo porque yo conozco a Sixto George hace muchos años, nosotros trabajábamos juntos en Salsoul, luego pasamos al Goldo y La Pelúa, para mí es complicado cuando veo la foto verlo ahí, aunque me afecte porque aunque hace mucho tiempo no sé de él y es mi compadre no obstante tengo que decir como dije la primera vez, de esto ser cierto tiene que cumplir, no hay de otra, son acusaciones completamente serias esto es grandes ligas", expresó Molusco en su programa radial en La Mega 106.9 FM.

Esta mañana, se reportó el arresto de Sixto Díaz Colon, mejor conocido como Sixto George, por parte de las autoridades federales y a quien se le acusa de tentativa de extorsión, extorsión interestatal y destrucción de evidencia.

Según se indica en el pliego acusatorio, Díaz Colón tuvo conocimiento de la existencia del chat de Telegram que provocó la renuncia de Ricardo Rosselló desde febrero del 2019 y con esta información intentó conseguir dinero y contratos extorsionando a funcionarios de La Fortaleza de aquel entonces, específicamente a Anthony Maceira.

En el pasado, Sixto George, trabajó como productor del programa El Goldo y La Pelúa, en el cual participaban Jorge Pabón "El Molusco" y Angelique "La Burbu" Burgos, tras la cancelación de este, el productor pasó a trabajar en los primeros meses de "Molusco y Los Reyes de la Punta" que también se transmite por La Mega 106.9 FM. Posteriormente, salió de este programa para trabajar en la producción de Nación Z en Z93 FM emisora que también pertenece a Spanish Broadcasting System (SBS).