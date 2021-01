Nueva predicción de Los Simpson se hace realidad en Estados Unidos

Una nueva predicción de “Los Simpson” se ha hecho realidad según aseguran los fanáticos. Se trata de la llegada de Kamala Harris como vicepresidenta de Estados Unidos. ¡Y sí, hay fotos!

Esta vez la profecía viene del episodio “Bart al futuro”, transmitido en el año 2000. Debido al contenido que ha sorprendido a miles, los usuarios de redes sociales difundieron esas imágenes, de la serie de Matt Groening.

Los Simpson y la Vicepresidenta

Se trata del capítulo número 11 de la decimoséptima temporada de la serie. En ese episodio, “Bart” le predicen el futuro, y dentro de los acontecimientos importantes es que su hermana, “Lisa”, se convierta en presidenta del país. Y para sorpresa de todos, precisamente como sucesora de Donald Trump.

Y sí, en esta caso el puesto de “Lisa” y el de Kamala Harris no es el mismo. Pero no todo queda ahí, si no que los ojos del mundo se posaron también en el vestuario. La nueva vicepresidenta de Estados Unidos usó un traje muy similar al del personaje amarillo, el pasado 20 de enero.

Los Simpson

Según la serie, “Lisa Simpson” utilizaba el mismo traje violeta que Harris lució durante la toma de posesión de Joe Biden. Y por si fuera poco llevó puesto el collar de perlas y los pendientes.

A pesar de las coincidencias, también están los que opinan que Harris copió el look para tener más simpatizantes.

Ironías y guiños a la actualidad.

Con este capítulo, también se dice que Donald Trump, no dejaría al país en buenas condiciones cuando se marchara de la Casa Blanca. “Heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump”, asegura “Lisa” mientras que su secretario, “Milhouse”, le confirma: “Estamos en quiebra”.

Ya son años de asombro donde la historia de la famosa familia amarilla ha predicho eventos. Como: la llegada de Donald Trump a la presidencia, los atentados del 11 de septiembre, la forma y colores de la oposición siria, el final de “Games of Thrones”, y hasta el coronavirus.

Los Simpson el futuro

