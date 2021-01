Keira Knightley no hará más escenas de desnudos a menos que esté "una mujer en la dirección"

Para ningún actor es fácil hacer escenas de desnudos y mucho menos para las actrices, quienes han tenido que soportar varios años de cómo objetivizan y sexualizan sus cuerpos. Por lo mismo Keira Knightley decidió no hacer más.

Es que la actriz que saltó a la fama en la saga de Piratas del Caribe fue madre en 2015 y desde entonces que incluyó una clausula en sus contratos de "no desnudez", algo que ahora explicó que se debe a "la mirada masculina", por lo que no se cierra a realizar otro tipo de desnudos en pantalla.

En conversación con el podcast Chanel Connects, la británica aseguró que no quiere "que sea como esas escenas de sexo horribles donde estás 'engrasada' y todo el mundo gruñe. No estoy interesada en hacer eso". Aunque no se cerró a otro tipo.

"Estaría totalmente dispuesta a realizar una historia sobre la maternidad y los cambios en el cuerpo, que es el tuyo propio, pero ha cambiado totalmente de forma incomprensible", agregó Knightley, aunque aseguró que solo bajo la dirección de una mujer, ya que "solo ella lo entendería".

Pese a todo, no negó a que "una escena de sexo podría quedar muy bien en una película", pero aseguró que para lograr eso "solo se necesita a alguien que sea atractivo", por lo que puede ser cualquier otra actriz y no ella que prefiere "no estar desnuda delante de un grupo de hombres".

La también protagonista de "Orgullo y Prejuicio", por la cual fue nominada a un Oscar, Keira Knightley reconoció que a su hija le tiene prohibido ver la Cenicienta de Disney, ya que se trata de "una mujer que espera que un hombre rico la rescate".

