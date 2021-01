Jennifer Lopez fracasa con su nuevo challenge y las críticas no paran

Jennifer Lopez fracasó con el lanzamiento de su nuevo 'challenge' viral. Ella lo lanzó en redes sociales pero no tuvo la respuesta que esperaba pues las personas la criticaron por la forma en la que consiste este reto.

J-LO está celebrando el aniversario 20 de su mítica canción “Love Don’t Cost a Thing" y como homenaje volvió a recrear su videoclip. Por lo que subió un video que no ha dejado nada indiferente a sus usuarios.

En el video podemos ver a Jennifer caminando al ritmo de la canción mientras tira sus accesorios y pertenencias a una playa paradisíaca. La cantante camina y tira sobre la arena sus gafas de sol, su chaqueta, una pulsera y casi su blusa.

Cuando Jennifer ha subido este tributo al single que la encumbró hace dos décadas, ha escrito “no puedo esperar a ver vuestras reediciones” y así ha invitado, con la etiqueta “#LoveDontCostAThingChallenge, a que sus fans la imitaran el en desafío.

Pero la respuesta de los seguidores no ha sido la que Jen esperaba puesto que ellos se han sentido 'desubicados' respecto a qué tenían que hacer en dicho 'challenge'. Y, los que han entendido el reto viral, se han negado a tirar sus cosas por la playa aclarando que no son millonarios como JLo y que estamos en pleno invierno y, encima, en pandemia.

Los tweets de respuesta a la cantante y bailarina no tienen desperdicio alguno: “¿Se supone que debemos tirar nuestros objetos de valor a la playa? ¿El desafío es encontrarlo después de lanzarlo porque no podemos permitirnos reemplazarlo?¿Cuáles son las instrucciones?”, escribe una twittera.

Jlo we supposed to throw our valuables on the beach?

Is the challenge to find it after we throw it bc we can’t afford to replace it?!?

What is the instructions?!?!????? pic.twitter.com/j1wJcEzRqW

— Jeanelope the Great👑 (@_nellerita_) January 24, 2021