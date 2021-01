Acusan a Vicente Fernández de tocar de manera inapropiada a jóvenes

Desde hace unos días, se difundió en redes sociales un video en el que aparece el cantante Vicente Fernández tocando el pecho a una fan. La joven le habría pedido una foto y en el momento no se habría dado cuenta, sin embargo, luego reveló que se sintió violentada. Posteriormente, se difundieron otros videos en los que se ve al cantante en la misma posición.

La joven en su cuenta de Tik Tok con el usuario @trplexxx, contó que el suceso ocurrió en 2017 y que no se dio cuenta de la agresión hasta después de ver las imágenes.

"No me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que después hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un bra con relleno y es difícil sentir algo y porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom", contó.