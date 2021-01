Más desafiante que nunca, Bad Gyal inicia el 2021 lanzando el tema “Zorra (The Remix)” junto a Rauw Alejandro.

Los dos artistas presentan un renovado sonido para esta remezcla que suma la producción de "El Guincho" a la coproducción original de Scott Storch y Sickdrumz.

En este remix, Rauw se autoproclama como "El Zorro" y canta al fin de las relaciones tóxicas. Bad Gyal ha añadido un nuevo verso par esta colaboración y ha creado un diálogo entre los dos artistas que hace el tema más imponente y un éxito mayor. La versión original de "Zorra" fue lanzada a finales de 2019 y se configuró como un himno de empoderamiento femenino.

Anuel AA y Ozuna lanzan su disco "Los Dioses" La producción discográfica contiene 12 temas inéditos

Bad Gyal, quien cerró el 2020 siendo una de las estrellas más escuchadas, resaltó: “me he sentido muy bien con la nueva grabación, muy contenta y agradecida por la oportunidad. Yo escucho la música de Rauw y me apasiona su talento para crear. Este remix encaja a la perfección con nuestros estilos”.

“Zorra (The Remix)” está disponible en todas las plataformas digitales, inaugurando un año muy importante para la artista. La pandemia no ha detenido a Bad Gyal a nivel creativo, por lo que en febrero próximo lanzará su EP, que incluirá éxitos recientes como "Blin Blin" y "Aprendiendo el Sexo” más "Zorra ( The Remix)" junto a Rauw Alejandro. La cantante también adelantó que en los próximos meses estrenará otros vídeos musicales y realizará colaboraciones que estremecerán a sus fans.

Debido a la pandemia del Covid-19, Bad Gyal no podrá, al momento, viajar fuera de España, pero sí tiene en su agenda inmediata a revolucionar más el mercado de Estados Unidos con su música.

Bad Gyal se une a Rauw Alejandro para 'remix' de "Zorra"