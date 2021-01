Francis Rosas renueva contrato y se queda en Wapa

El actor Francis Rosas renovó contrato con las producciones de Sunshine Logroño y Gilda Santini. Hoy, con el aval del presidente de WAPA Televisión, Jorge Hidalgo, extendieron la relación profesional que comenzó hace 20 años, para continuar liderando el elenco de El Remix y participar en las comedias de Pégate al Mediodía. La noticia se dio a conocer en el programa Lo sé todo.

"WAPA ha sido mi casa por las pasadas dos décadas. Cuando miro hacia atrás, mi carrera se ha creado de la mano de estos grandes pilares en la industria del entretenimiento local. Gilda y Sunshine, así como el resto de los compañeros, son mi familia. Me enorgullece decir que extendemos esta relación de familia por al menos dos años más", comentó Rosas, quien ha recibido ofertas de otros canales locales.

"Sí, me halaga saber que mi talento es valioso y me han hecho ofertas muy tentadoras. Pero cuando tu sopesas tu experiencia, tu familia, quedarte en el lugar que te vio crecer personal y profesionalmente, donde están los líderes, eso tiene mucho más valor para mí. Por eso, me quedo en mi casa, en WAPA", dijo.

El productor ejecutivo de El Remix, Sunshine Logroño celebró la decisión de Rosas, al tiempo que rememoró la trayectoria de Rosas por el Canal.

"Desde que se unió al programa que transmitíamos hace mucho tiempo atrás, todos hemos crecido profesionalmente. Francis se desarrolló de una manera increíble, aportando no solo con su talento para actuar y hacer reír, sino con sus libretos, ideas creativas, personajes y mucho más. Estamos felices de que Francis continúe con nosotros en el programa de comedia favorito en Puerto Rico. Esperen lo que traemos que sabemos les encantará", concluyó.