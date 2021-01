Jennifer López envía mensaje en español durante inauguración de Biden

La cantante de origen boricua Jennifer López envió hoy un mensaje en español al finalizar su interpretación durante la inauguración de Joe Biden como presidente de Estados Unidos.

"Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos", manifestó la cantante en español luego de cantar el tema "This Land is our Land" en las escalinatas del Capitolio.

Minutos antes, minutos antes, la jueza del Tribunal Supremo, Sonia Sotomayor —también de ascendencia puertorriqueña— juramentó a Kamala Harris como la primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Harris, a su vez, es de ascendencia india y jamaiquina.

