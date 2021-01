Esta 'drag queen' de nueva temporada de "RuPaul's Drag Race" también es boricua

Han sido pocas las temporadas de la competencia "RuPaul's Drag Race" que no han contado con una participante nacida en la isla o de raíces puertorriqueñas. Para ser precisos, de 18 temporadas entre regulares y ediciones 'All Stars', solo en tres no hubo representación boricua.

Tras el estreno de la temporada 13 del dicho 'show', que se transmite los viernes por VH1, se dio a conocer en redes sociales que la concursante Olivia Lux (Fred Carlton) es de ascendencia puertorriqueña.

Fred, de 26 años, es cantante y bailarín que nació en el estado de Nueva Jersey, pero actualmente reside en Brooklyn, Nueva York. Es allí donde ha hecho su carrera como artista del transformismo.

De tres episodios emitidos, Olivia ha demostrado un buen desempeño. En el primero ganó el doblaje contra Rosé, una conocida 'drag queen' de Nueva York, mientras en el segundo quedó entre las dos mejores del reto de la semana.

Además de Olivia, hay otras dos participantes con raíces latinas. Se trata de Kandy Muse (dominicana) y Denali Foxx (mexicana).

