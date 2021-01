"Lupin" es el primer gran éxito de Netflix en 2021

Un verdadero éxito para Netflix ha sido la serie francesa "Lupin", protagonizada por Omar Sy, uno de los recordados protagonistas de la película "Intocable".

Según informa el portal estadounidense Deadline, la plataforma espera que la producción sea vista por 70 millones de hogares en sus primeros 28 días.

Con dicha cifra superaría a otros éxitos recientes, como "The Queen's Gambit" que alcanzó 62 millones y "Bridgerton", que tiene proyectado llegar a los 63 millones de espectadores.

Cabe mencionar que "Lupin" se estrenó el pasado 8 de enero y se convirtió en la primera serie francesa en ingresar al top 10 en Estados Unidos. Mientras que ocupó el primer lugar en países como Francia, Brasil, Argentina, Vietnam e Italia, entre otros.

La producción está inspirada en la colección de "Arsenio Lupin, caballero ladrón", el popular personaje del escritor Maurice Leblanc, novelas que se publicaron en 1907.

La trama se centra en su personaje principal, Assane Diop (Omar Sy), un ladrón de guante blanco que es capaz cometer los robos más increíbles y cambiar de identidad, convirtiéndose en un puzzle sin resolver para la policía.

Cabe remarcar que en la plataforma se encuentran cinco capítulos disponibles de la primera temporada, siendo los dos últimos dirigidos por la cineasta chilena Marcela Said.

"Me encantó trabajar en la serie. A mí me gusta mucho lo que hago, y es una suerte poder hacerlo en Francia con Omar Sy en una serie de primer nivel. Nunca pensamos que le iba a ir tan bien", afirmó la directora en conversación con Radio Bío Bío.

Por último, el actor Omar Sy destacó en su cuenta de Twitter el éxito de la serie.

"¡¡70 millones, eso es una locura !! ¡Estoy muy orgulloso de que Lupin sea la primera serie francesa original de Netflix en tener tanto éxito a nivel internacional! Eso no hubiera sido posible sin ti. Gracias a todos", expresó.

70 millions, that's insane!! 🎉

So proud that Lupin is the first French Netflix Original series to be so successful internationally !

That wouldn’t have been possible without you. 🙏🏾

Thank you all. pic.twitter.com/cgehO0KGuZ

— Omar Sy (@OmarSy) January 19, 2021