Kike Hernández y Mariana Vicente se convierten en padres

El pelotero puertorriqueño Enrique Javier Hernández, conocido como "Kike" Hernández, y su esposa, Mariana Paola Vicente, anunciaron a través de sus redes sociales el nacimiento de su primogénita Penélope Isabel.

La niña llegó al mundo la tarde del pasado viernes, 15 de enero en un hospital del estado de California y pesó 9 libras con 6 onzas.

"Cada vez que te miro veo a @kikehndez y siento amor puro. Un amor que me ha ayudado a superar tantas cosas y me ha acercado a mí misma. No puedo esperar a que te conviertas en nuestro mejor amiga", escribió Miss Universe Puerto Rico 2010 junto a varias fotos que colgó de la niña.

Por su parte, Hernández expresó en sus cuentas sociales que el 15 de enero de 2021 es el mejor día de su vida.

"El día que me reclutaron pensé que estaba en la cima del mundo, el día que hice mi debut en las Grandes Ligas pensé que nada se compararía, el día que me casé sentí que el mundo se detuvo, el día que ganamos la Serie Mundial pensé 'lo tenía todo'; ¡¡NADA se compara con el momento en que conocí a mi pequeña !! @marianavicente eres mi héroe !!! Las amo y las amare siempre !!!! #Kikita #GirlDad", escribió el deportista.

