“Trata de pasar tu tiempo siendo más positivo”: Jennifer López responde a un troll de Internet

Jennifer Lopez se defiende a sí misma, y a su amabilidad, en su última respuesta en las redes sociales. La cantante respondió a un seguidor que afirmó que tenía "toneladas de Botox" en un comentario sobre un video que la estrella publicó en promoción de uno de sus productos faciales de JLo Beauty. En el clip, la Diva del Bronx mostró un rostro limpio y sin maquillaje que acababa de tener una de sus "mascarillas faciales ilimitadas".

“¡Es la primera vez que lanzo este video completo de cuando probé por primera vez la máscara ilimitada! Alerta de spoiler… decidimos [sic] no cobrar $ 10.000 por ellos. 😂 ¡@JLoBeauty ahora disponible en @amazon! #JLOBEAUTY ✨”, decía la leyenda de la publicación.

Una vez que lo publicó, el troll no tardó en escribir: “Pero puedo mencionar que las cejas y la frente no se mueven en absoluto cuando hablas o tratas de expresarte… definitivamente tienes Botox. Y toneladas de eso. Y está todo bien. Solo digo”; a lo que López respondió: "LOL, esa es solo mi cara!", respondió Jennifer. “¡Por ​​la 500 millonésima vez… nunca me he hecho Botox ni ningún otro inyectable o cirugía! Sólo digo'. ¡Consíguete un poco de JLO BEAUTY y siéntete hermosa en tu piel!"

Ella agregó “y aquí hay otro secreto de JLO Beauty: trata de pasar tu tiempo siendo más positivo, amable y edificante con los demás… no pierdas tu tiempo tratando de derribar a los demás… ¡¡¡eso te mantendrá joven y hermosa también !!!”. Como era de esperarse otros seguidores también salieron en defensa de Jen y elogiaron su belleza natural.

“La gente no puede creer que puedas tener un estilo de vida saludable, cuidarte y verte genial. Es posible”, escribió un fan. “No, ella no lo hace. JLo siempre ha tenido el mismo aspecto. Ella es 💯 por ciento natural”, escribió otro seguidor.

Foto: Instagram Jennifer Lopez

Jennifer López y su multifacética carrera

El último comentario de Jennifer con respecto al tema del botox se produjo cuando se sinceró sobre cómo un novio anterior le aconsejó que considerara este método de belleza mientras estaban en una cita con el médico cuando tenía 20 años. Esta declaración fue en una entrevista de diciembre de 2020 para la revista Elle.

"Nunca he tenido Botox hasta el día de hoy", dijo al medio. “Y el médico dijo: '¿Sabías que tienes una pequeña línea aquí? Deberíamos empezar con Botox'. Quiero decir, tenía que tener 23 años, ¿verdad? Y yo estaba como, 'Voy a aprobar'. De todos modos, no me gustaban las agujas, pero mi novio me dijo: 'Sí, deberías empezar. Yo hago eso.' Yo estaba como, no, gracias… Me pregunto qué me hubiera pasado si hubiera comenzado con Botox a los 23, cómo me vería ahora. Mi cara sería una cara totalmente diferente hoy”, concluyó.

