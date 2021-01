Los Simpson: hay una misteriosa pieza en la casa de la familia amarilla

Los Simpson tienen una casa muy famosa, pero también, muy extraña, y es que para ser una casa de dos pisos con bastante espacio para toda la familia, también es una casa que parece mutar de vez en cuando, añadiendo piezas y espacios sin que nadie se de cuenta.

Un misterio oficial en Los Simpson

Si vemos la casa de Los Simpson, más o menos tenemos una idea de cómo sus cuartos están distribuidos, pero como es de esperar, con tantos episodios, a veces llega a haber errores que, eventualmente, se vuelven parte del universo mismo de la serie.

Uno de esos errores es un cuarto misterioso de recreación para niños, el cual parece aparecer y desaparecer cuando le da la gana, conocido en inglés como el “Rumpus Room”.

Este cuarto tiene una ventana que se dirige al patio trasero, es decir, el cuarto se encuentra junto a la cocina, la cual también tiene vista al patio trasero. Esta pieza se ha visto varias veces, en especial por fuera, pues podemos mirar dentro de la ventana un par de ocasiones.

El problema es que el comedor se encuentra detrás de la cocina, y no hay un pasillo que conecte con esta pieza… bueno, a veces si lo hay y en otras ocasiones no. Tanto es así que parece que la familia ya se acostumbró al hecho de que el cuarto a veces se puede encontrar y otra veces no.

Esto lo dice Marge en la temporada 25, en el episodio 8, el cual tiene por nombre “El Blues de la Blanca Navidad”.

“Hay una sala de juegos junto a la cocina, pero a veces está ahí y a veces no. Nuestra casa es muy rara en eso.”

Creo que es los mejores chistes meta que se hayan hecho en temporadas recientes y algo que da mucho de qué hablar, pues este no es el única pieza que aparece y desaparece a placer. Hablaremos de los otros después.

