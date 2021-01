La cantante boricua Chesca arroja positivo al COVID-19

La cantante puertorriqueña Chesca anunció hoy, sábado, que arrojó positivo al COVID-19.

En su red social de Instagram, la artista publicó que se hizo la prueba de antígenos.

"Amigos por favor cuídense! Fui al estudio en donde uno de los productores que estaba ahí se sentía enfermo. Yo le pregunté si era COVID y él dijo que no, que estaba hungover. Pues no. Sí, era COVID y desafortunadamente contagió a todos los que estabamos ahí. El problema es que no sabemos cómo nos podemos contagiar pero si te sientes enfermo/ a quédate en casa! No salgas! Aunque creas que sea otra cosa! Porfa cuidense! Los quiero!", expresó Chesca en una historia de Instagram.

Chesca es una cantante que se enfoca en temas de empoderamiento de la mujer y ha recibido éxito tras su canción "Te Quiero Baby" con Pitbull.

