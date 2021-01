Paulina Rubio atraviesa crisis financiera por deudas y problemas con tarjetas

A pesar de haber cerrado el 2020 con una nueva victoria en la batalla legal que enfrenta con su ex esposo Nicolás Colate Vallejo- Nágera, por la custodia de su hijo, este año parece no pintar bien para Paulina Rubio.

Y es que muchas versiones apuntan a que la Chica Dorada estaría pasando por una crisis económica a causa de la pandemia, la cual habría mermado sus ingresos en cuanto a conciertos y presentaciones en vivo.

Instagram

De acuerdo con el programa Ventaneando, información que también ha confirmado ABC con el acceso a documentos judiciales, la artista acumula múltiples deudas por el impago de impuestos de su mansión de Miami que ascienden a 100 mil dólares, cantidad que iría en aumento si no paga de inmediato.

Según reveló el programa, la cantante no se ha puesto al corriente con el pago de los compromisos que paga por concepto de "Impuestos Anuales" de la residencia.

La propiedad que Paulina Rubio comparte con sus hijos Andrea y Eros, hijos de Colate y Gerardo Bazúa respectivamente, la adquirió en 1996, por la cual pagó la cifra de 520 mil dólares tan solo por el terreno. En ese momento, su pareja sentimental era el arquitecto y empresario español Ricardo Bofil, quien también fue el responsable del diseño de la residencia.

Paulina Rubio adquirió el terreno a nombre de la compañía Ananda Florida Inc., la cual compartía con su madre, la primera actriz Susana Dosamantes. No obstante, tal sociedad quedó inactiva en 2015, por lo que a partir de ese momento, su residencia pasó a nombre de su nueva compañía P. Blonde Studos Music and Art.

Además de la deuda por impuestos, la ex Timbiriche también está en proceso legal con una firma por haber dejado de pagar algunas de sus tarjetas de crédito, a las cuales debe 24 mil 500 dólares.

Sumado a ello, Paulina ha perdido gran parte de sus ingresos en el pago de honorarios a la firma legal que la representa en el caso con su ex. Cabe destacar que Paulina corre con todos los gastos de manutención de sus hijos toda vez que sus ex no contribuyen de ninguna manera.