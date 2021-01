Disfrutan sus roles en la serie Cobra Kai

Metro Puerto Rico habló con los actores Xolo Maridueña y Vanessa Rubio, quienes interpretan a Miguel y Carmen, madre e hijo en la exitosa serie Cobra Kai que ha resucitado la fiebre por la icónica saga ochentosa de The Karate Kid (1984).

La nostalgia está de regreso con esta fenomenal serie que revive la rivalidad entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka), 34 años luego de que Daniel venciera con lo que recientemente ha desatado una controversia en las redes social por una supuesta patada ilegal.

En esta secuela, la rivalidad trasciende y alcanza a los hijos de los protagonistas provocando una nueva narrativa que apela a una generación juvenil, que se ha visto obligada a buscar las cintas originales que han traído de regreso a algunas de las figuras secundarias en esta historia.

Las primeras dos temporadas que estuvieron disponibles en la plataforma de YouTube desde el 2018, despuntó cuando Netflix obtuvo los derechos de transmisión y desató una nueva euforia el año pasado por esta serie que estrenó su tercera temporada el pasado 1º de enero. En esta nueva historia, Miguel (Maridueña), quien asume el rol juvenil protagónico y junto su madre Carmen (Rubio) viven en el mismo complejo de Johnny, se convierte en el primer estudiante de la nueva academia de artes marciales Cobra Kai, bajo la tutoría de Lawrence. Esto dará pie a un nuevo arco narrativo que cruzará nuevamente a Johnny con Daniel, ahora un exitoso propietario de un concesionario de autos lujosos. Maridueña y Rubio conversaron brevemente con Metro sobre el éxito sin precedentes que está teniendo la serie y algunos detalles sobre la nueva temporada.

Xolo, ¿Por qué crees que esta serie es tan exitosa entre generaciones más jóvenes que probablemente no conocían sobre las películas originales?

–Nuestro programa realmente trasciende la edad, género, no importa de dónde seas , o de dónde vengas. Realmente los personajes gustan, todos son agradables y te identificas con todos ellos. Y creo que esto genera un entorno en el que puedes simpatizar tanto con Daniel, como con Johnny, igual que con Robbie y Miguel. Tener un programa que realmente pueda atraerte y mantener tu atención es más difícil de lo que parece. Y creo que nuestro programa hace un gran trabajo en ese sentido.

Vanessa, tu personaje es uno de mis favoritos. Es una persona muy dulce, una madre devota y siempre tiene algo bueno que decirle a todos. Tu personaje da un giro interesante en su relación con Johnny. ¿Tuviste alguna opinión sobre cómo deberían abordar esta historia?

–No, no lo hice. Estoy a merced de los escritores (ríe). De verdad, es agradable verla florecer de esta manera y ser capaz de llevar algo de alegría a su vida. Porque una vez que su hijo está bien, entonces ella dice: “está bien, ahora tengo que resolver otras cosas”. Y sí, a través del perdón, que es muy lindo. También amo a mi personaje Carmen, porque está escrito con mucha dignidad e intuición. Y además es como una dulce confirmación del sueño de Johnny, quien en realidad se lo merece.

Xolo, ¿qué piensas de la teoría de las redes sociales de que Daniel San era en realidad el bully en las películas originales y Johnny era la víctima? Porque en esta temporada la serie aborda ese tema.

–Sí, ya sabes, creo que ese video de YouTube se volvió súper popular, pero creo que esa primera temporada de Cobra Kai, Johnny y Daniel se reconcilian. Pero, de nuevo, a lo largo de las temporadas, comienzas a creer que tal vez sea un buen tipo y comienzas a sentir por los dos. Y sí, tener por más de 30 años a los fanáticos creyendo que Daniel es el héroe de esta historia, y Johnny el villano, y como en 30 minutos las personas digan:, “Dios mío, no, amo a Johnny”, fue importante para este proyecto. Es importante hablar no solo sobre el guion, sino también sobre Billy (William Zabka), que realmente es un gran actor y pone mucho corazón en todo. Durante mucho tiempo la gente pensó que era el bully, como los abusadores estereotipados de los 80. Y creo que por eso él sabe cuánto más duro tiene que trabajar, para ganarse a los fanáticos, pero ya no tiene que hacerlo. Él ya nos ganó. Pasó por nuestros corazones y se quedó.