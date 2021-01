Expulsan a Bruce Willis de una farmacia por negarse a usar mascarilla

Bruce Willis fue expulsado de una farmacia en la ciudad estadounidense de Los Angeles, por negarse a usar mascarilla.

Según informó el portal Page Six, un funcionario del recinto le solicitó al actor abandonar el lugar por dicha razón.

Incluso, se afirma en la publicación que el intérprete se negó a usar mascarilla. Finalmente, el actor abandonó la farmacia sin realizar su compra.

Tras viralizarse lo ocurrido, Bruce Willis se refirió a su comportamiento en un comunicado enviado a People.

Sobre el hecho, señaló que "fue un error de juicio".

"Estén seguros y sigamos enmascarados", remató el actor de películas como "Duro de matar" y "Sexto Sentido".

Bruce Willis asked to leave pharmacy for refusing to wear a mask https://t.co/cEmwCc8vhI pic.twitter.com/W1k6ChK4zt

— Page Six (@PageSix) January 12, 2021