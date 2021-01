Netflix: así lucen los personajes de Cobra Kai fuera de la ficción

Después de 30 episodios de la serie Cobra Kai los fans de esta producción han quedado con ganas de ver más enfrentamientos y problemáticas de la adolescencia. La última temporada nos mostró varios rostros del pasado y parece ser que esta temática se mantendrá en la cuarta entrega.

En esta ocasión nos enfocaremos en los principales actores y actrices de la serie y como lucen fuera de la ficción. Por supuesto, nuestro Ralph Macchio y Willian Zabka no se han visto tan afectados por los años mientras que los nuevos rostros son quienes se han comenzado a ganar la devoción del público.

Ralph Macchio

Ralph George Macchio (4 de noviembre de 1961)​ es un actor estadounidense muy reconocido en la década de los años 1980. Su papel más conocido fue el de Daniel LaRusso en la serie de películas de Karate Kid y en la serie secuela Cobra Kai de 2018.

William Zabka

William Michael "Billy" Zabka es un actor, guionista, director y productor estadounidense. Es más conocido por su papel como Johnny Lawrence en la película The Karate Kid y en la serie secuela Cobra Kai de 2018.

Courtney Henggeler

Courtney Henggeler es una actriz estadounidense de cine y televisión, reconocida principalmente por su papel de Missy Cooper, hermana del personaje Sheldon Cooper, en la serie de televisión The Big Bang Theory.​

Tanner Buchanan

Buchanan nació en Lima, Ohio.​ En el año 2010 realizó su primera aparición en televisión, interpretando un papel infantil en la serie Modern Family. Tres años después apareció en Major Crimes, Grey's Anatomy y Los Goldberg.

Mary Mouser

Mouser ha hecho trabajo de voz para muchas películas de dibujos animados, tales como Bambi II, Dragon Hunters, Tarzán 2, Pompoko y The Fox and the Hound 2.

También ha aparecido en papeles como estrella invitada en CSI: Crime Scene Investigation, Without a Trace, King of Queens, Monk, Inconceivable, Scrubs, One Life to Live y tuvo un papel recurrente en NCIS como Kelly, la hija de Gibbs.

Xolo Maridueña

Maridueña nació en Los Ángeles, California. Tiene ascendencia ecuatoriana por sus padres que migraron en los años 90 a Estados Unidos. Tiene una cuenta de streaming en la red social Twitch con el nombre Xolo Crunch.

Peyton List

Peyton Roi List es una actriz y modelo estadounidense. List comenzó su carrera como modelo infantil, modelando para revistas y empresas de adolescentes. Hizo su debut como actriz con la película 27 Dresses, y pronto fue reconocida por interpretar a Holly Hills en la serie de películas El diario de un niño débil

