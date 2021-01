Gredmarie se integra oficialmente a Lo Se Todo

La presentadora Gredmarie Colón se unió hoy, oficialmente, al equipo del programa Lo sé todo de WAPA Televisión, compuesto por Pedro Juan Figueroa, Yulianna Vargas, Gary Rodríguez y Eliezer Ramos.

"Gredmarie ha estado con nosotros en muchas ocasiones y se acopla muy bien al grupo. Además, el público siempre nos hace llegar sus impresiones positivas a través de las redes sociales. Ella es una mujer bien carismática y a la gente le encanta su estilo. Estamos súper contentos de recibirla en nuestra familia. Además de compartir la conducción del programa, hará reportajes sobre historias de personas que se han reinventado luego de la pandemia y sobre casos de ayuda social, en las que podamos tener un impacto directo", dijo Ruiz.

Por su parte, la presentadora se mostró agradecida por la oportunidad.

"Me gusta mucho la dinámica de Lo sé todo y del equipo. Estoy agradecida de tener esta oportunidad que me permite llegar a millones de hogares en Puerto Rico y en los Estados Unidos para mostrarles quién soy y ser parte de sus familias también. Me entusiasma saber que podé presentarles historias y proyectos positivos. Comencé el año con mucha energía y la aplicará a este nuevo proyecto", comentó Gredmarie.

Lo sé todo se transmite de lunes a viernes a las 2:55pm por WAPA y WAPA América.