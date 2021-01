Joe Jonas impacta con su larga lista de romances ¿Tuvo relación con Dulce María?

Joe Jonas se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que se publicó un hilo en Twitter sobre las novias que tuvo el cantante a lo largo de su carrera. Lo anterior causó revuelo en redes, pues cientos de usuarias reaccionaron al respecto y los memes no se hicieron esperar.

Joe Jonas es uno de los cantantes con más seguidores a nivel mundial, pues en solitario y junto a sus hermanos ha podido consolidar su carrera en los escenarios. Actualmente, Joe Jonas ha demostrado que se encuentra en una de las etapas más felices de su vida junto a su esposa, la actriz Sophie Turner y su hija Willa.

La pareja se comprometió en octubre de 2017 / Instagram: @joejonas

cómo eso de que joe jonas es tendencia en twitter por todas las novias que ha tenido y yo no estoy en la lista??😭 pic.twitter.com/x8G4pOCcDV — ☽ (@blxckladyyy) January 9, 2021

Pero el cantante de 31 años de edad tuvo un pasado conformado por diversos romances, que en su tiempo, dieron mucho de qué hablar. Por lo que una usuaria de Twitter decidió hacer un recuento de los amores que marcaron la vida del integrante de Jonas Brothers.

Joe Jonas and all his girlfriends, a thread; PS: this is only for entertainment purposes, don’t come at me. okay, bye. pic.twitter.com/tuASilWapn — joe jonas pics (@archivejoej) January 9, 2021

El historial amoroso de Joe Jonas

De acuerdo con el hilo de Twitter, así han sido las relaciones de Joe antes de convertirse en esposo y padre de familia.

2005: Mandy VanDuyne. Ella era la mejor amiga e inspiración de Joe y sus hermanos detrás de la canción de Mandy. Luego comenzaron a desarrollar sentimientos el uno por el otro y salieron brevemente.

2005-2006: AJ Michalka del dúo de hermanas Aly & AJ. Fueron el primer beso del otro. Hicieron una gira juntos en ese momento y se volvieron a encontrar en 2012.

2005: Mandy VanDuyne. She was Joe and his brothers’ best friend and inspiration behind the Mandy song. They then started to develop feelings for each other and briefly dated. pic.twitter.com/MWUm4vATkk — joe jonas pics (@archivejoej) January 9, 2021

2006/2007: Amelia Than-Aye. Ella era una modelo australiana y la mejor amiga de Mandy.

2007: Se rumoreaba que Joe estaba saliendo con Dallas Lovato.

2007: Mandy Jiroux. Ella era la mejor amiga y bailarina de apoyo de Miley Cyrus en ese momento. Joe la conoció y salió con ella durante la gira Best Of Both Worlds.

2008: Taylor Swift. Supongo que todos conocemos la historia de Joe y Taylor (Jaylor).

2008: Taylor Swift. I guess we all know Joe and Taylor (Jaylor)’s story. pic.twitter.com/GcTJ2HH7C1 — joe jonas pics (@archivejoej) January 9, 2021

2008-2009: Camilla Belle. Se conocieron en el set del video musical de Lovebug justo después de la ruptura de Jaylor. Taylor Swift escribió Better Than Revenge sobre Joe y Camilla.

¡Esto te interesa! Descubre la bebida ideal

2008-2009: Camilla Belle. They met on the set of the Lovebug music video right after the Jaylor break up. Taylor Swift wrote Better Than Revenge about Joe and Camilla. pic.twitter.com/BBChB2sRLz — joe jonas pics (@archivejoej) January 9, 2021

2009-2010: Demi Lovato. Los rumores de citas de Joe con Demi comienzan a circular cuando se los ve por primera vez en una cita doble con Kevin y Danielle. Han sido mejores amigos durante años (incluso si Demi siempre ha sentido algo por él) y decidieron dar el siguiente paso.

Joe y Demi anuncian que estarán saliendo recién en 2010. Se les ve en eventos (por ejemplo, Kids Choice Awards), fechas, sesiones de fotos, en el set de JONAS LA, básicamente en todas partes.

Joe and Demi announce that they’re dating only in 2010. They’re spotted at events (f.e. Kids Choice Awards), dates, photoshoots, on the JONAS LA set, basically everywhere. pic.twitter.com/veuSqO55uf — joe jonas pics (@archivejoej) January 9, 2021

2010-2011: Ashley Greene. They met at a movie premiere. Joe revealed that he lost his virginity to her when he was 20 (he also added that he was sexually active way before that). pic.twitter.com/8IM3cwTqA7 — joe jonas pics (@archivejoej) January 9, 2021

La lista siguió y siguió hasta que pero sin duda algo que llamó la atención fue que la cantante, actriz y exintegrante de RBD también forma parte de los amores del Joe Jonas.

¿Joe Jonas y Dulce María tuvieron un romance?

En 2011 se rumoró que la cantante y actriz, Dulce María tuvo un romance con Joe Jonas luego de que realizaron un dueto juntos con el tema See no more.

Después Joe Jonas y Dulce María fueron vistos juntos en Los Cabos, lo cual desató la polémica sobre su supuesta relación. Sin embargo, se dice que solo mantuvieron una buena amistad.

2011: Dulce Maria. It was rumored that Joe had a thing with her after pictures of them hugging and kissing surfaced on the Internet. pic.twitter.com/nnrZ10Bi7Q — joe jonas pics (@archivejoej) January 9, 2021

También puedes ver: