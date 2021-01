Netflix: la aplicación ya no funcionará en estos celulares y dispositivos en 2021

Netflix es una aplicación necesaria para muchas personas dentro de todo lo que sea posible tenerla, sin embargo, algunos celulares y dispositivos dejarán de tener Netflix dentro de poco, este mismo año para ser exactos, y a continuación te los presentamos.

Dentro de los dispositivos que ya no podrán reproducir series como Rick & Morty o Arrested Development (si, son series que yo veo seguido) por medio de la app de streaming más famosa de todas, se encuentran algunos que seguramente aún guardas con cariño. Aquí tienes la información que necesitas saber.

Todos los celulares que tengan Android 5.0 (Lollipop)

Estos pueden incluir algunos como los siguientes:

Samsung Galaxy S5

HTC One M8

LG G3

Motorola Moto X

Nexus 6

Sony Xpera M4 Aqua

LG G4 Stylus

ZTE Blade A570

Y muchos otros más, si no estás seguro de si tu celular seguirá siendo compatible con Netflix, lo mejor es que entres a la App Store de Google y revises ahí mismo si la app sigue siendo compatible con tu dispositivo.

Consolas de Nintendo sin Netflix

Con el lanzamiento de la consola híbrida de Nintendo, el Nintendo Switch, las consolas anteriores quedaron prácticamente obsoletas, pues esta tiene el papel de consola de sobremesa y de consola portátil.

Es gracias a ello que se eliminará el soporte de Netflix para Nintendo 3DS y para el Nintendo Wii U. Ambas consolas seguirán funcionando perfectamente fuera de todo eso, pero con la diferencia de que ya Netflix será imposible de ver en cualquiera de las dos.

No, eso no quiere decir que el servicio de streaming hogar de Stranger Things vaya a llegar a Nintendo Switch, aunque tampoco quiere decir que no lo vaya a hacer. Sin duda son tiempos oscuros y es hora de rendir tributo a esos dispositivos que tantas horas de diversión nos dieron.