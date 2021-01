Jeffree Star desmiente affair con Kanye West y acusa a Kris Jenner por el rumor

Como probablemente piensas, el rumor de que Kanye West engañó a Kim Kardashian con Jeffree Star es falso. El popular YouTuber y gurú de la belleza, de 35 años, acudió a su canal el 7 de enero para aplastar la "m#$%&# más tonta que creo que he leído en mi vida", también vista como una "mentira" de que se acuesta con un hombre con quien "nunca ha salido".

Jeffree incluso sugirió que la suegra del rapero, Kris Jenner, estaba detrás del rumor de tendencia, que suena tan loco como el comentario en sí. “Permítanme decir esto una vez para cualquier medio de comunicación, me gustan los hombres muy altos. Kanye y yo nunca salimos juntos y todo esto es realmente divertido”, dijo el influencer en el video que luego profundiza en su contenido de belleza habitual.

"Entonces, supongo que si este es el comienzo de mi Año Nuevo, entonces Feliz Año Nuevo… Realmente no puedo y si Kris Jenner orquestó todo esto, Feliz Año Nuevo, cariño", dijo, confirmando una vez más que "Jeffree Star es soltera y nunca me he acostado con Kanye".

El artista comenzó el video recordando cómo se enteró del rumor. "Supongo que supuestamente Jeffree Star se ha acostado con Kanye West y es por eso que se van a divorciar", dijo en referencia a Kanye y Kim, quienes ya han estado en las noticias sobre su matrimonio problemático. “Me desperté y mi teléfono explotó, y pensé, 'Dios mío, ¿qué demonios está pasando hoy?' Sinceramente, no tenía ni idea".

¿Qué relaciona a Jeffree Star con Kanye West?

Entre el revuelo, el punto común entre los protagonistas del escándalo es que Jeffree se mudó recientemente a Wyoming, lo que luego explicó que se debió en parte al lanzamiento de negocios en el estado poco poblado; mientras que Kanye, quien posee una casa y acres de tierra en el estado, ha estado pasando tiempo en la misma ciudad en medio de su difícil relación con Kim.

El youtuber continuó explicando: "Supongo que una chica inventó una mentira en TikTok y se volvió viral, donde insinúa que Kim y Kanye se van a divorciar porque un 'gran influencer de belleza masculino' se está acostando con él"". Sin dar nombre alguno, los propios medios de comunicación americanos la han identificado como Ava Louise.

La estrella de las redes sociales continuó explicando por qué se mudó de California a Wyoming. "No me mudé oficialmente para siempre… Es asombroso aquí, es el estado menos poblado de todo Estados Unidos y es realmente tranquilo y silencioso aquí”, explicó Jeffree, señalando que vive en Casper, Wyoming por un tiempo parcial.

