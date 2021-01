Residente se expresa ante disturbios en Capitolio federal

Ante los disturbios que se desataron durante la tarde de hoy en el Capitolio federal mientras se llevaba a cabo el voto electoral, la clase artística de los Estados Unidos tomó a las redes sociales para denunciar los disturbios y criticar al presidente Donald Trump.

Entre ellos se encuentra el rapero puertorriqueño René "Residente" Pérez, quien tomó a su Twitter para expresar su opinión ante la situación.

"A Estados Unidos solo les falta el wifi un poco mas lento y nos acompañan en el tercermundismo…"

“Como una ciudadana de los Estados Unidos e hija de dos veteranos, hermana de otro, me siento avergonzada de lo que está ocurriendo hoy en Washington. Hipocresía, vergüenza, bochorno. Ovejas antipatrióticas e hipócritas tomándose el Kool aid envenenado. Esto es un día triste para América”, publicó la artista P!nk en su cuenta de Twitter.

