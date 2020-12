Rebecca de Alba revela detalles de su noviazgo y sus planes de boda con Ricky Martin

El compositor, actor, autor, productor de discos y cantante ciertamente ha sido la historia central de una gran cantidad de noticias sobre sus relaciones a lo largo de su carrera, y ahora que se ha estabilizado con Jwan Yosef, la presentadora y modelo mexicana Rebecca de Alba ha decidido recordar lo que fue su romance con la estrella musical.

En una conversación junto a Yordi Rosado, Rebecca asegura que ella y el ex Menudo fueron grandes amigos, por lo que pasaban mucho tiempo juntos y el amor nació. “Era una cosa tan bonita. Éramos muy amigos y de ahí nos enamoramos y punto. Se dio solito. Siempre andábamos juntos”, comentó.

“Cuando él se vino a vivir acá, primero yo estaba viviendo a dos calles de él porque él estaba buscando departamento en donde yo estaba viviendo. Resulta que acabamos siendo vecinos, y en ese momento acabé siendo su aval, y lo digo de manera divertida y muy amorosa, porque mi única propiedad era el carro", confesó la conductora. “Entonces yo me iba a Zacatecas y él se quedaba con el cochecito, yo iba a por él, aquí y allá. Te digo, hubo algo que nos conectó y éramos inseparables", agregó.

Dentro de la amena conversación, de Alba recordó que ambos querían casarse, y casi recibe un anillo de compromiso porque querían “hacer una vida juntos”, e incluso tuvieron la intención de ser padres, pero la periodista perdió al bebé. Rebecca aseguró que esta ausencia fue uno de los momentos más duros de la pareja, y que la sobrellevaron juntos.

Ricky Martin y su sexualidad al público

Al tomar las anécdotas de Rebecca, Yordi no pasó por alto hablar de la sexualidad de Ricky Martin: "Cuando él salió y dijo (que es homosexual), para mí no fue ninguna sorpresa. Yo ya lo sabía pero no es que estuviera con él de novia. A veces pienso, ¿qué importa si lo sabía o no lo sabía? ¿Y qué importa si resulta que te enamoras perdidamente de una persona que tiene otra preferencia sexual, pero que es fiel y te respeta? ¿Y qué importa si una persona es gay, si lo que vale la pena es de qué está hecha, qué te aporta, qué te da, el valor de su vida”, respondió.

Foto: Archivo

La homosexualidad de Ricky fue revelada en un anuncio hecho por el propio cantante en su sitio web, en marzo de 2010. Escribió que se siente muy "afortunado", expresando sus sentimientos de que es "muy bendecido, para ser quien soy". En 2008, previo a su confesión, afirmó que estaba a punto de convertirse en padre; y no fue hasta 2016 que confirmó su historia de amor con Jwan Yosef, con quien comparte la paternidad de 4 hijos.

