Daddy Yankee lanza canción sobre el COVID-19

El cantante Daddy Yankee sorprendió a su fanaticada hoy jueves con el lanzamiento de la canción "Corona", que describe como un "tema esperanzador" con relación a la pandemia del COVID-19.

“Al comienzo de la pandemia escribí esta canción, sin embargo en aquel momento varios pensamientos me detuvieron para presentárselas. Primero, no quería que pensaran que de una situación tan difícil estaba sacando provecho y, de igual forma, en ese entonces mi condición física no era la mejor pues había aumentado casi 50 libras. Hoy, varios meses después seguimos viviendo en la pandemia y, aunque quisiéramos pensarlo así, nada ha cambiado", expresó.

El cantante destacó que espera que la canción sirva como reflexión "sobre lo que verdaderamentemente importa: estar vivos, tener salud y agradecer lo que tenemos".

Asimismo, invitó a sus seguidores en Instagram a seguir luchando y "buscar siempre la luz y la guía espiritual".