Wapa presenta programación especial para los días festivos de Navidad

WAPA Televisión invitó a todos sintonizar su programación especial en los próximos días festivos. A continuación, los detalles (sujetos a cambio).

Noche Buena – 24 de diciembre:

Desde 5:30AM – "Noticentro Al Amanecer"presentará contenido alusivo a la Navidad. "Pégate al Mediodía", "Viva la tarde" y "Lo sé todo" tendrán programas especiales para celebrar este día.

7:00PM – Película especial de 3 horas: Unbroken. Un rebelde que se convirtió en campeón, un campeón que se convirtió en sobreviviente y solo, su coraje lo regresará a casa, una increíble historia de la vida real.

10:00PM – WAPA transmitirá el especial musical "El making de un sueño de Kany García", una noche mágica de la cantautora puertorriqueña, grabado en Colombia. El repertorio es de su disco homónimo “Kany García”. El especial cuenta con la participación de otros colegas como Franco de Vita, el dúo colombiano Jimmy Zambrano y Jorge Celedón y los cantantes españoles Dany Martín y Antonio Carmona.

Navidad – 25 de diciembre:

7:00AM – Bethoven´s Christmas Adventure

9:00AM – Dennis The Menace Christmas

11:00AM – Penguins of Madagascar

1:00PM – Dr. Seuss How The Grinch Stole Christmas

3:00PM – Fred Claus

5:00PM – Noticentro Edición Estelar en vivo

6:00PM – Transformers: Dark of the Moon

9:00PM – Collateral Beauty

27 de diciembre de 2020

3PM – Especial musical Reik en Auditorio Nacional – Disfruta de uno de los mejores momentos en la vida de los integrantes del grupo mexicano REIK y de su carrera durante su primer concierto en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México.

Despedida de año – 31 de diciembre:

Programas en horarios regulares, con contenido alusivo al fin de año.

7:00PM – Jack Ryan: Shadow Recruit

9:00PM – Noticentro – Resumen de noticias 2020 – Julio Rivera Saniel te presenta un especial diferente, de corte documental, enmarcado en los tres eventos noticiosos históricos principales de este año: Los terremotos, la pandemia y el periodo eleccionario, con un tono esperanzador de cara al 2021.

10:00PM – Despedida 2020 – Disfruta de una despedida de año y bienvenida al 2021 muy especial.

Año Nuevo – 1 de enero:

7:00AM – Rango

9:00AM – The Polar Express

11:00AM – Diary of a Wimpy Kid

1:00PM – Percy Jackson & The Olympians: Lighting Thief

3:00PM – Bruce Almighty

5:00PM – Noticentro Edición Estelar en vivo

6:00PM – Transformers: Age of Extinction

9:00PM – 2 Policías en Apuros

La gerencia, empleados, productores y talentos de Wapa Televisión le desean a todo el pueblo de Puerto Rico muchas felicidades y un 2021 saludable. De igual manera, agradecen el respaldo y cariño de todos los televidentes que disfrutan de su programación.