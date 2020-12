Teatro Breve lanza su especial de comedia: "Navidad Pandémica"

Desde su transformación hacia el mundo digital, la empresa cultural Teatro Breve ha producido un veintenar de espectáculos de comedia, entre funciones en vivo y programación exclusiva para los suscriptores de Canal Breve. El cierre de la temporada navideña no es la excepción, con el humor atrevido que los caracteriza y que refleja la realidad de vida de su audiencia, Teatro Breve lanzará el 25 de diciembre el especial navideño: Navidad Pandémica. El cual estará disponible hasta el 7 de enero en su canal digital Canal Breve.

Navidad Pandémica consiste en cinco sketches de situaciones cómicas al estilo Teatro Breve, dirigidas por el cineasta puertorriqueño Joaquín Octavio e incluye algunos de los personajes favoritos de la audiencia. Se presentará “El Mall”, “Foto con los Reyes Magos”, “Real Housewives of Miramar: Elf on da Shelf”, “¡2020, Pu%#ta! y “La Burbuja”. “Les prometemos un show de aproximadamente una hora llena de muchas risas. Sabemos que en Navidad nos gusta despejarnos de los problemas, por eso hicimos un espectáculo que nuestra audiencia pueda disfrutar desde la comodidad de su casa y que refleja el lado cómico y absurdo de esta nueva realidad pandémica en plena época navideña. Sabemos que son tiempos duros, pero no hay nada mejor que reír en medio de la adversidad”, indicó Naíma Rodríguez, productora ejecutiva de Teatro Breve.

Navidad Pandémica estará disponible para “stream” de manera ilimitada para suscriptores desde el 25 de diciembre de 2020 hasta el 7 de enero de 2021. Los interesados pueden suscribirse al Canal Breve en: https://teatrobreve.com/cartelera/. Rodríguez informó que, en esta puesta el elenco está compuesto por Luis Gonzaga, Lucienne Hernández, Yarimar López, José Carlos Martínez, Isel Rodríguez y Melissa Rodríguez, y contó con un equipo de producción asociado compuesto de 16 profesionales del patio.

Esta Navidad regala risas

Como una alternativa para pasar la cuarentena, muchos de los seguidores de Teatro Breve han optado por regalar membresías del Canal Breve. “Como una forma de regalar risas, ahora desde nuestro Canal Breve podrán adquirir membresías y compartir con amigos y familiares”, mencionó Rodríguez. Para los interesados en regalar risas pueden acceder https://membresias.canalbreve.com/ y adquirir la membresía que desee regalar. Una vez se confirme su compra (dentro de 24 horas) recibirá un código de regalo con la membresía lista para ser activada.

Teatro Breve es una muestra del tesón puertorriqueño, y de la habilidad de reinventarse las veces que sea necesario con el propósito de cumplir una sola misión: llevar un retrato social con humor. Para más información puede acceder: https://teatrobreve.com/