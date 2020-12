Sex and The City regresará a la televisión sin un emblemático personaje

Sex and The City terminó en 2004. Tras seis temporadas y dos películas, todo apunta a que la ficción regresará a la plataforma de streaming HBO. Sin embargo, el nuevo proyecto no contará con el singular personaje Samantha, encarnada por la famosa actriz Kim Cattrall.

En septiembre pasado, Sarah Jessica Parker declaró a Entertainment Tonight que está interesada en hacer "algunos episodios de Sex and The City". Sin embargo, una fuente reveló al sitio Page Six que la exitosa franquicia volverá a la pequeña pantalla con un reboot limitado que se emitirá en HBO Max e incluirá a las protagonistas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, como en la versión original.

"No pude evitar preguntarme dónde están todos. Tengo curiosidad, el mundo ha cambiado incluso desde la película con la tecnología y las redes sociales", aseguró Sarah Jessica Parker. "Con la política y el movimiento #MeToo y Time's Up creo que Carrie Bradshaw estaría ansiosa de compartir sus sentimientos y pensamientos", agregó.

Cortesía

Por su parte, Cattrall se ha enfrentado públicamente con Parker en el pasado, y este enfrentamiento hizo que los planes para un tercer largometraje de Sex and The City fracasaran.

En 2018 Parker le dio el pésame públicamente a Cattrall por la muerte de su hermano, y la actriz respondió: "Tu contacto continuo es un recordatorio doloroso de lo cruel que eras en realidad entonces y ahora. Déjame dejar esto muy claro. No eres mi familia. No eres mi amiga", sentenció la actriz.

Parker ha tratado de aplacar la tensión e incluso dijo que no imaginaba una película sin Cattrall. Por su parte, la intérprete que dio vida a Samantha dejó claro que no volverá a la franquicia, lo que calificó como "una decisión empoderada en mi vida de terminar un capítulo y comenzar otro".

Para los fans esta situación es muy triste, pues ansían ver a las cuatro protagonistas de la maravillosa historia reunidas en una nueva producción.