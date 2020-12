Selena será honrada con el premio póstumo a su trayectoria en los GRAMMY de 2021

Selena Quintanilla será honrada con el premio póstumo Lifetime Achievement Award en la 63a Entrega Anual de los Grammy, que se llevará a cabo el domingo 31 de enero de 2021. La Academia de la Grabación anunció el martes 22 de diciembre la lista completa de homenajeados por sus Premios al Mérito Especial 2021.

"Dar la bienvenida a la nueva clase de galardonados con el Premio al Mérito Especial, nos da la oportunidad de recompensar y reconocer la influencia que han tenido en la comunidad musical independientemente del género", aseveró Harvey Mason Jr., presidente interino / director ejecutivo de la Academia de la Grabación, a través de un comunicado.

"Como creador de música y amante de la música, estoy agradecido de poder mirar hacia atrás a nuestras influencias y ver el impacto que han tenido en nuestra comunidad. En un año en el que la música nos ha ayudado a mantenernos juntos, espero honrar este grupo icónico de creadores de música". Además el comunicado de prensa afirma que "dados los desafíos impuestos por la pandemia COVID-19, más detalles sobre el evento de presentación del premio especial se anunciarán en una fecha posterior".

Selena ha revivido en la serie de Netflix

La noticia llega pocas semanas después del lanzamiento de “Selena: la serie” de Netflix, drama que narra la vida y el legado de la icónica cantante que murió trágicamente en 1995 a la edad de 23 años. "Me encantaba su música incluso antes de unirme a la banda… El teclista Ricky Vela fue mi héroe en lo que respecta a la musicalidad. Su padre [Abraham Quintanilla] emitió un sonido increíble cuando fui a verlos en un evento en San Antonio. Aprendí mucho interpretando las partes de su guitarrista Roger García y haciendo todo lo posible para estirarlo aún más", escribió el esposo de Quintanilla, Chris Pérez, en Instagram, junto a un póster de la serie.

Millones de fanáticos se han reencontrado con la historia y la música de Selena, conociendo detalles cercanos a la familia Quintanilla. De acuerdo a las declaraciones de la protagonista Yolanda Saldívar, la segunda temporada es una “celebración de la vida de su vida y no de su muerte”, por lo que no la muerte de Selena no es el foco principal de la trama.