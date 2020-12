Christopher Nolan quiere convertir sus películas en videojuegos

¿Cómo serían 'Dunkerque' o 'Tenet' convertidas en un juego de PlayStation o Nintendo? Aunque, de momento, eso es una quimera, podría llegar a cumplirse en algún momento, pues Christopher Nolan deja la puerta abierta para que sus películas se adapten como videojuegos.

Así lo comentó durante en su entrevista con Geoff Keighley, presentador de los The Game Awards, entregados el pasado 10 de diciembre. Nolan señaló que, a pesar de los desafíos propios que conllevan producir un videojuego, estaría interesado en explorar esta faceta si se presentase la oportunidad adecuada.

"Realizar películas es complicado y lleva mucho tiempo. Producir un videojuego es incluso más complejo y requiere de más espacio incluso", declaró el cineasta. "La forma en que funciona la industria de los videojuegos […] es otro mundo. No querrás solo hacer un juego con licencia; ligándolo a algo o utilizándolo bajo los parámetros de la película", explicó.

"No quieres que se aleje mucho de lo establecido, pero busca que sea algo grandioso por derecho propio. […] No es algo para tomarse a la ligera, pero, sin duda, es algo en lo que estoy interesado", añadió.

Would Chris Nolan ever want one of his films adapted into a game? Here's what he said, part of our full conversation now on YouTube: https://t.co/rtevhycmAb pic.twitter.com/cmwII4OC4z

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 21, 2020