Llega el filme de ciencia ficción de Netflix dirigido por George Clooney

En un mundo postapocalíptico, un científico llamado Augustine (Clooney) vive junto a su pequeña hija Iris (Caoilinn Springall) en precarias condiciones en un asentamiento en el Ártico donde está incomunicado. Aún bajo esas extremas circunstancias decide emprender un peligroso viaje hacia una base con una antena más potente.

¿La razón? Avisarle a un grupo de exploradores espaciales liderados por Sully (Felicity Jones) sobre las horribles condiciones de la Tierra para que puedan salvarse. Esa es la idea central de "Cielo de medianoche", película de ciencia ficción dirigida por George Clooney que llega a Netflix este miércoles.

En el equipo de Sully, que tiene su propia lucha por comunicarse con el planeta Tierra (lugar que no saben que está devastado), también están Mitchell (Kyle Chandler), Maya (Tiffany Boone), Sánchez (Demián Bichir) y Adewole (David Oyelowo).

Según cuenta Chandler, su personaje es un padre de familia y piloto en su última misión. “Una de las cosas que me atrajo al personaje es su lucha para volver con su familia. Me gustó esa dinámica. De cierto modo, se sentía como una historia de amor", explica, quien ya había colaborado con Clooney en "Catch-22".

En el caso de Bichir, el actor mexicano cuenta que para preparar a su personaje, Sánchez a quien llama "un ser humano valiente" tuvo que entrenar en la NASA. En tanto, Boon comenta que Maya, su personaje, es ingeniera y la novata del equipo.

Pensé que solo ha habido tres mujeres negras en el espacio, entonces cada vez que tengo la oportunidad de interpretar a alguien que puede ser una

El señor Clooney

Al momento de hablar de cómo fue el trabajo en sí con Clooney, los actores lo llenan de elogios, por su apertura a pesar de saber bien lo que quiere hacer. Además, está el hecho de que busca armar grandes equipos.

"He trabajado antes con el señor Clooney y conozco sus aportes. Aparte, al ver la lista de créditos, hay personas que ya han trabajado con él y que están entre los mejores de la industria. tienes que pellizcarte y decir '¿De verdad me toca hacer esto?' Es una absoluta bendición. No le dices que no" cuenta Chandler.

Bichir piensa de modo similar: "Cuando George Clooney llama, dices que sí. No importa si es para una película o para saltar de un acantilado"

Si bien dice que Clooney tiene muy claro lo que quiere en el set, Chandler asegura que da espacio para que los actores den sus ideas y los escucha. "Eso es bueno, porque les da a todos en el proyecto un sentido de control"

Bichir agrega que siente que el actor que saltó a la fama en "E.R." es como todos los otros pesos pesados que ha conocido. "Filma de la misma manera que Steven Soderbergh, Ridley Scott o Tarantino Todos tienen esta cosa en común son bondadosos, generosos y muy precisos Setean la atmósfera del set, tranquilidad paz y felicidad eso es lo que buscas como actor.