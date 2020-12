Ya hay tema y diseño del traje típico de Estefanía Soto

El traje típico que llevará Estefanía Soto Torres a Miss Universo 2020 será confeccionado por el diseñador local Joshuan Aponte, según confirmó la beldad a este diario.

La joven, de 27 años, sostuvo también que está curiosa en saber la reacción del público puertorriqueño con su atuendo.

"Ya hay diseño y ya hay tema. Les puedo decir que estoy bien curiosa de saber cuál va a ser la reacción de la gente. Creo que es un tema que muy pocas personas se imaginan… estoy emocionada", manifestó Miss Universe Puerto Rico.

Aponte hizo los trajes típicos que llevaron Kiara Ortega y Madison Anderson Berríos a Miss Universo 2018 y 2019, respectivamente.

De otra parte, a preguntas de este diario de cómo se proyectará en la final de Miss Universo 2020, Estefanía dijo que el país debe esperar "una representación digna".

"Creo que deben esperar una representación digna de nuestro país, que refleje todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Van a lograr ver a Estefanía en todo su esplendor que es también lo que estamos trabajando. Ha sido un proceso de darme cuenta y descubrirme en todos los aspectos en como me proyecto y me presento. Yo me visualizo con alegría, juvenil… Quiero llevar un traje que me haga sentir como si estuviera en ropa de hacer ejercicio. Que me pueda mover con total libertad y que esa misma sensación de libertad la tenga en mi mente".

De sus colores preferidos para usar durante la competencia, Estefanía recalcó los colores que resalten su tono de piel.