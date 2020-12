"The Grinch": Así luce la niña protagonista de la famosa película

'El Grinch' es una de las películas icónicas de Navidad. Esta producción fue estrenada en 2000 y sus protagonistas fueron Jim Carrey y una dulce niña. Bien, ella creció y actualmente tiene 27 años y canta rock pesado.

Taylor Michel Momsen es el nombre de la actriz estadounidense. Actualmente es modelo y compositora.

Niña de El Grinch

Cuando participó en'El Grinch' tenía siete años de edad. Su papel era el de Cindy Lou, quien con su invencible espíritu navideño trata de convencer al Grinch de no dañar la Navidad.

En el mundo artístico es actualmente conocida como Taylor Momsen. Decidió alejarse de la actuación para ser la vocalista de una banda de hard rock, llamada 'The Pretty Reckless'.

Así que ahora es una sexy cantante de rock pesado. Donde su ternura quedó en las escenas de películas.

sobre su primer disco de 'The Pretty Reckless' fue lanzado en 2010, llamado 'Light me Up', logrando posicionarse entre los primeros lugares de Reino Unido e Irlanda. A nivel internacional, los sencillos 'Make me wanna die' y 'Miss nothing' llegaron a los puestos 16 y 39, respectivamente.

En 2011, 'The Pretty Reckless' fue telonera de la legendaria agrupación 'Evanescence' durante su gira en Norteamérica, logrando obtener más popularidad en Estados Unidos y Canadá.

Sobre El Grinch

En diciembre de 2019, la artista compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto al malvado personaje, deseando un feliz 2020 a sus 1.5 millones de seguidores.

Sus fans reaccionaron en el post con más de 100 mil likes. Le dijeron que la veían aún tierna y que "En mis ojos, sigues siendo esa pequeña y hermosa Cindy".