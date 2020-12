Morena Baccarin: “Greenland tiene un gran mensaje de esperanza, supervivencia y familia”

Con motivo del estreno de su nueva cinta Greenland, que llega este viernes a las plataformas digitales, la actriz Morena Baccarin conversó con Metro Puerto Rico sobre su nuevo reto actoral. La brasileña-americana, que despuntó en la serie de ciencia ficción Firefly, y luego deslumbró en la serie de Showtime, Homeland, se consagró como una favorita de los fanáticos de la cultura popular cuando protagonizo la serie V y luego las dos entregas de la exitosa Deadpool. En la cinta Greenland, Baccarin, interpreta a Allison, que junto a su exesposo John Garrity (Gerard Butler), y su pequeño hijo diabético tienen que hacer todo lo posible para llegar al refugio que el gobierno tiene preparado para personas seleccionadas, ante la amenaza del impacto de un cometa con el planeta.

Esta película presenta un desastre con ciertas similitudes a toda esta situación que estamos viviendo. Tomando esto en consideración, ¿Por qué crees o sientes que la gente debería ir a ver esta película?

—Sí, obviamente estamos lidiando con algo tan similar. Pero también es una forma de escape y entretenimiento que te mantiene al borde del asiento. Y también, siento que la película tiene un gran mensaje de esperanza, supervivencia y familia. Y por eso creo que será bien recibida.

Recuerdo que hablamos cuando estrenó Deadpool y estabas embarazada en ese momento. ¿Cómo te acercas al personaje desde la perspectiva de madre?

—Sí, lo fue, ya sabes, creo que fue muy útil ser madre para aceptar este personaje. Creo que eso fue parte de lo que lo hizo tan agotador porque realmente podía imaginar las cosas que estaban sucediendo y cómo lucharía por salvar a mi hijo. Fue desgarrador, esas escenas fueron realmente difíciles de filmar. Pero creo que lo que la distingue de estas grandes películas de desastres es que no se trata solo de mucho espectáculo, y de científicos sexys averiguando qué hacer. Tienes una verdadera madre y un padre que se esfuerzan por sobrevivir y salvar a su familia.

El acercamiento emocional de la cinta es muy importante, porque es sobre destrucción, pero resulta ser más íntima y personal de lo que parece. ¿Qué me puedes decir sobre el aspecto humano de la historia?

—Sí, cuando leí el guion lo encontré bien bueno. Trabajamos mucho con el director y con Jerry (Gerard Butler) para profundizar en las relaciones, la relación entre marido y mujer, especialmente descubrir la historia de fondo y lo que les había sucedido.

¿Qué harías diferente o similar a lo que hace tu personaje en la película?

—Sabes, creo que definitivamente me lanzaría a la lucha y realmente trataría de llevar a mi familia a un lugar seguro, y tratar de obtener información para ayudar a tantas personas como pudiera. Pero creo que, ya sabes, creo que Allison es un personaje muy divertido de interpretar porque es una luchadora que no retrocede y no se rendirá hasta el último momento.

Hay una escena en particular muy similar a lo que estamos viendo estos días, un grupo de personas en una fiesta en una azotea mientras se destruye el planeta. ¿Qué me puedes decir sobre el contraste de personas que literalmente luchan por sus vidas, mientras que otras no tienen el mismo sentido de responsabilidad?

—Creo que la gente responde a la presión y al miedo de manera muy diferente. Algunas personas se divierten, algunas personas pelean, algunas personas saquean, otras se rebelan, algunas personas roban, ya sabes, hay una verdadera desesperación. Sabes, creo que nuestra película no rehúye en mostrar la dualidad del hombre y las trampas, y cómo algunas personas son simplemente malas y eso le agrega otra capa de peligro a la película.

No puedo terminar esta entrevista sin preguntarte por Deadpool 3.

—Espero que se haga, pero no tengo ni idea. No sé qué están planeando. No sé nada al respecto, pero espero ser parte de lo que hagan.

Mira el tráiler de Greenland: