"El feminismo a mi no me gusta": Yuri es criticada por expresiones contra el movimiento feminista

Ahora sí que las redes sociales están hirviendo con las críticas que hiciera la cantante mexicana Yuri, hacia el movimiento feminista.

A través de un video, que te presentamos a continuación, la intérprete del "Apagón" y "Maldita Primavera", se fue con todo en contra de las feministas. "El feminismo a mí no me gusta. Se me ha criticado porque esa es mi posición al respecto y me vale", dijo.

"¿Pasó algo cuando rayaron los monumentos? ¿Pasó algo? ¿Hizo algo el gobierno con la pintada y las cachetadas, pasó algo? Nada. Entonces, ¿sí vale la pena levantarse en armas? Calladitas nos vemos más bonitas, ¿no?", sostuvo la cantante.

Las reacciones