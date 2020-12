Salma Hayek compartió la receta de su jugo de naranja especial con el que se mantiene saludable y joven

Salma Hayek es una de las actrices más respetadas y queridas en todo el mundo por su talento, simpatía e incuestionable belleza exótica, la cual ha conservado muy bien a lo largo de los años. La intérprete es de las estrellas por las que el tiempo simplemente no pasa y a sus 54 años luce cada día más radiante que el anterior.

Y es que aunque Salma ha abrazado los cambios que a fuerza llegan con el paso del tiempo con derroche de elegancia, orgullo y madurez, sorprende que todavía mantenga la lozanía de su rostro y escultural figura de los años de su juventud, algo que ha dicho lograr sin recurrir a procedimientos estéticos.

Por esta razón, sus secretos de belleza han sido objeto de curiosidad infinita por parte del público y ahora esta verdadera maestra en cómo llevar la edad con estilo ha revelado al mundo una de sus muchas recetas para mantenerse saludable, joven y bella: un jugo de naranja potenciado con otros ingredientes especiales.

Salma Hayek elegante y regia en un traje estilo masculino con detalles de encaje La mexicana suele estar siempre vestida a la moda

El jugo de naranja con el que Salma Hayek conserva su belleza

A través de su cuenta en Instagram, la nominada al Oscar compartió un video el pasado 11 de diciembre donde muestra la preparación de su jugo de naranja con ingredientes especiales para reforzar y agregar beneficios a esta tradicional bebida de las mañanas.

“Si quieres que tu jugo de naranja te lleve al siguiente paso y al siguiente y al siguiente, aquí hay unos consejos para ti”, explica una siempre bella Salma, vestida con una playera blanca, chamarra de mezclilla y su cabellera peinada con un chongo alto despeinado, antes de comenzar la preparación.

La estrella arrancó el procedimiento introduciendo unas cuantas naranjas a su exprimidor junto a una raíz de cúrcuma para obtener un gran vaso de jugo de estos dos ingredientes. “Todos sabemos que las naranjas son una gran fuente de vitamina C pero encima de eso vamos a añadir la cúrcuma, que es antibacteriano y antiinflamatorio”, expuso.

Posteriormente, Salma reveló uno de sus primeros secretos para potenciar sus jugos: agregar un poco de pimienta negra recién molida para ayudar al cuerpo a asimilar mejor todos los beneficios de la cúrcuma. “Eso lo hace mucho más saludable. La combinación hace que tu cuerpo absorba todos los nutrientes, vitaminas y propiedades…”, reveló.

Y para elevar todavía más este néctar saludable, la intérprete agregó un último ingrediente secreto totalmente impensado para quienes deseen que el jugo encima de nutrirlos, los “ponga más bellos”: espino amarillo.

“Son unos frutos del Himalaya que son la fuente más rica de Omega 7, los aceites naturales que son buenos para tu piel, para tu cabello, para tus uñas, para todo. Además, tiene 15 veces más vitamina C que las naranjas”, dijo para luego mezclar un poco del jugo de estos frutos con la preparación anterior.

Salma Hayek aseveró que con agregar espino amarillo lo que se añade es “un poco de belleza a tu mañana”, pues aunque no tiene colágeno, estimula su producción en el cuerpo. No obstante, advirtió que estos frutas no tienen un buen sabor, por lo que quienes quieran apostar por esta receta deberán soportar el gusto “un poco agrio” que tiene para hacerse de sus bondades.

“¿Cómo veo?”, preguntó después de tomar sus primeros sorbos.

Por supuesto, la receta de Salma Hayek desató una oleada de reacciones en la red social por parte de sus más de 16 millones de seguidores, quienes en miles de comentarios alabaron su belleza y le agradecieron por compartir sus tips para mantenerse tan guapa en su quinta década de vida.

“Muy buenos consejos y trucos. Tú te ves lumínica”, “Así es como Salma se mantiene joven”, “¡Me encantó el video! ¡Qué bueno estuvo!”, “Te ves maravillosa”, “Te ves como siempre, hermosa”, “Te ves genial Salma. Lo mejor es aprovechar lo que la sabia naturaleza y Dios nos dieron” y “¡Qué guapa! Quiero ser como tú”, fueron algunos de los elogios que recibió la gran luminaria.

