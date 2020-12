"La Burbu" se opone a vacunarse contra el COVID-19

La animadora y modelo puertorriqueña, Angelique Burgos mejor conocida como "La Burbu", expresó su oposición a vacunarse contra el COVID-19 ya que considera que la misma "ha sido apresurada".

"Yo entiendo que es una vacuna que ha sido apresurada por quien la saca primero…yo mejor veo lo que está pasando y si entiendo que me tengo que vacunar más adelante lo haré", indicó la animadora en el programa radial "El Despelote" de La Nueva 94.

Burgos fue clara en que no se opone a que las demás personas pasen por el proceso de vacunación que ya comenzó en Puerto Rico para el personal médico en la isla.

"Yo no me voy a vacunar, pero no estoy diciendo que usted no se vacune, usted tome su decisión", añadió.

La verdad sobre las vacunas contra el COVID-19

En entrevista con Metro Puerto Rico, la Dra. Marieli González, aclaró que la vacuna del COVID-19 ya se estaba trabajando desde enero del 2020 y que la tecnología que se utilizó para conseguir la misma no es nueva ya que lleva décadas utilizándose en laboratorios para otras aplicaciones. Por lo tanto, para la vacuna "fue como cambiar la receta".

González también indicó que la realidad que vivimos con la pandemia ayudó realizar comparaciones con personas infectadas por lo que se pudo reclutar más individuos para estudiar la vacuna y desarrollarla.

También aclaró que para la vacuna del COVID-19 no se utilizan agentes del virus, solo un pequeño fragmento de unas instrucciones que nuestras células interpretan y manufactura una proteína pequeña del virus y así montan la defensa contra la enfermedad. La experta, también indicó que no será hasta mediados del 2021 que se vacunará al 70% de población y así intentar conseguir la inmunidad de rebaño.

La vacuna de Pfizer se administró a 43 mil personas y ningún efecto secundario atentó contra la vida de estas.

"Siempre van haber riesgos pero los beneficios son mayores", indicó la experta en biología molecular.